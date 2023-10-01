Росіяни малюють Ту-95 на базі в Енгельсі: супутникові знімки

Для реалістичності цілей вони навіть намалювали шини.

Фото: Planet Labs

Росіяни намалювали нібито стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs, пише видання The War Zone.

На фото видно дві доволі реалістичні двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Ймовірно, ці силуети вирізані з якогось полотна чи тканини. Втім, видання припускає, що "швидше за все - це фарба".

Для того, щоб фейкові Ту-95 виглядали реалістичніше, росіяни навіть намалювали шини. Намальовані приманки можуть мати кілька цілей, одна з яких спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar, можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що приманку могли намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

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