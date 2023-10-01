Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
Міністерство фінансів повідомило, чому призначення нових суддів у 2024 році може стати проблемою

Матеріально-технічне забезпечення нових суддів поки що не передбачене проектом бюджету на 2024 рік.

Можливість надсилання суду процесуального документу на офіційний email, а не через Електронний кабінет, - позиція ВП ВС

Чи може фізична особа подати заяву чи позов на офіційну електронну скриньку суду, а не через Електронний суд, - позиція Великої Палати Верховного Суду.

ВП ВС: Відсутність регламентації права на оскарження відмови у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора є розумним обмеженням, покликаним не перевантажувати судову систему

Велика Палата Верховного Суду пояснила, чому відсутність регламентації в національному законодавстві права на оскарження рішень про відмову у відкритті дисциплінарного провадження щодо прокурора чи оскарження рішення про визнання відсутності порушення вимог щодо несумісності прокурором є розумним обмеженням.

Розгляд спорів до Конкурсної комісії з відбору ВККС не належить до юрисдикції жодного суду, - ВП ВС

Велика Палата Верховного Суду пояснила, куди учасникам конкурсу на посаду члена ВККС слід оскаржувати рішення Конкурсної комісії з відбору ВККС.

Верховній Раді пропонують прибрати обов’язковість явки порушника до суду у деяких категоріях справ за КУпАП

Депутати пропонують вирішити проблему постійного перенесення судами розгляду справи через необхідність обов’язкової присутності порушника.

  1. У світі

Росіяни малюють Ту-95 на базі в Енгельсі: супутникові знімки

18:40, 1 жовтня 2023
Для реалістичності цілей вони навіть намалювали шини.
Росіяни малюють Ту-95 на базі в Енгельсі: супутникові знімки
Фото: Planet Labs
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Росіяни намалювали нібито стратегічні бомбардувальники Ту-95 на авіабазі в Енгельсі. Приманки зафіксував супутник компанії Planet Labs, пише видання The War Zone.

На фото видно дві доволі реалістичні двовимірні приманки, намальовані на пероні аеродрому. Ймовірно, ці силуети вирізані з якогось полотна чи тканини. Втім, видання припускає, що "швидше за все - це фарба".

Для того, щоб фейкові Ту-95 виглядали реалістичніше, росіяни навіть намалювали шини. Намальовані приманки можуть мати кілька цілей, одна з яких спробувати обдурити супутники.

"Але це явно не спрацює, бо навіть обмежені зображення з високою роздільністю з комерційних супутників дозволяють чітко відрізнити силуети літаків від реальних. За допомогою низки інших розвідувальних джерел, таких як технологія synthetic-aperture radar, можна зрозуміти, що ціль не є тривимірним об'єктом", – йдеться у повідомленні видання.

Зазначається, що приманку могли намалювати у надії, що це зіб'є з пантелику операторів дронів і вони не влучать у справжній літак.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Джо Байден та Володимир Зеленський: розширена двостороння зустріч
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Коротун
    Вадим Коротун
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді