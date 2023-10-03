Суддю підвела під кримінальну відповідальність колишня помічник судді, хоча суддя все ж встиг знищити гроші

Подробиці затримання судді Комінтернівського райсуду Одеської області Павла Доброва.

Вища рада правосуддя 2 жовтня 2023 року надала згоду на утримання під вартою в. о. голови Комінтернівського районного суду Одеської області Павла Доброва.

Згідно з матеріалами НАБУ та САП, суддя підозрюється в отриманні неправомірної вигоди у розмірі $1 300 за прийняття рішення про забезпечення позову та видачу рішення про витребування документів у цивільній справі.

29 вересня у САП повідомили про викриття судді Павла Доброва після отримання ним майже 50 тис. гривень, а також про те, що судді інкримінують скоєння правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Під час засідання Ради правосуддя, прокурор САП повідомив про події, що відбувалися перед затримання Павла Доброва.

Так, за даними слідства, до Комінтернівського районного суду Одеської області з позовом звернувся місцевий мешканець - Юрій Каплінський. Його представником за довіреністю була Тетяна Миргородська, яка до 2023 року працювала помічником одного з суддів Комінтернівського районного суду, тобто була знайома з Павлом Добровим.

4 серпня Тетяна Миргородська написала заяву про те, що суддя Павло Добров вимагає від неї гроші за «потрібне» рішення.

За версією слідства, ініціатива щодо зустрічей з Тетяною Миргородською надійшла саме від Павла Доброва.

Перша зустріч між Тетяною Миргородською та Павлом Добровим відбулася в Одесі 20 вересня. За даними слідства, в своєму автомобілі Павло Добров набрав на екрані свого мобільного телефону цифру - $1 300. Також суддя розповів Тетяні Миргородській, які саме заяви їй буде необхідно направити в суд.

Під час наступної і вже останньої зустрічі в Одесі 29 вересня Павло Добров передав Тетяні Миргородській вже готову ухвалу про забезпечення позову та заяву про витребування доказів. Також, в своєму автомобілі суддя отримав від Тетяни Миргородської 49 400 гривень. Після цього Тетяна Миргородська залишила автомобіль Павла Доброва (автомобіль, до речі, належить інший особі).

Однак в цей час Павло Добров помітив, що за ним відбувається спостереження з боку невідомих осіб, ймовірно представників правоохоронних органів.

«Грубо порушуючи правила дорожнього руху» Павло Добров, за версією слідства, покинув місце злочину. Суддя виїхав на зустрічну смугу, проїхав на червоне світло і на певний час зник з поля зору детективів НАБУ.

За цей час суддя вимкнув телефон та встиг знищити гроші.

Знов знайти суддю детективам НАБУ вдалося лише недалеко від будинку, де проживає Павло Добров. При цьому гроші, які суддя отримав у якості хабара, відшукати вже не вдалося.

За версією самого Павла Доброва та його адвокатів, він став жертвою провокації з боку НАБУ.

Як розповів суддя членам ВРП, Тетяна Миргородська з 2012 по 2023 роки працювала помічником судді в Комінтернівському райсуді. Після звільнення з суду, вона почала займатися приватною практикою (ще в 2017 році Тетяна Миргородська набула статус адвоката, хоча її свідоцтво досі зупинене).

За словами Павла Доброва, Тетяна Миргородська влітку раптом почала телефонувати судді, натякуючи на необхідність «допомогти» їй з конкретною справою, в який вона є представником по довіреності.

Павло Добров певний час реагував на її дзвінки, однак потім перевів контакти з Тетяною Миргородською на свого діючого помічника – Вікторію Скрябікову.

У підсумку, у серпні Павло Добров відправив свого помічника на зустріч з Тетяною Миргородською в Одесу, під час якої Тетяна Миргородська намагалася передати помічнику судді якийсь документи. Вікторія Скрябікова, за словами судді, відмовилася брати документи та розповіла про дивну поведінку колишньої колеги судді.

Втім, Павло Добров все ж вирішив особисто зустрітися з Тетяною Миргородською, під час якої вона розповіла судді про справу, яка її цікавить.

У зв’язку з цим Павло Добров повідомив ВРП, що ніякого злочину він не вчиняв, грошей від Тетяни Миргородської не отримував, виніс законне рішення у справі, а факт передачі готової ухвали в своєму автомобілі пояснив турботою про Тетяну Миргородську.

«У неї хворий батько, їй далеко було їхати до Комінтернівського суду», - розповів Павло Добров.

Щодо того, що суддя втік з міста інциденту, то адвокати судді зазначили, що автомобіль, на якому пересувалися детективи НАБУ, ніяк не був позначений. Відтак, суддя вирішив, що його можуть переслідувати злочинці.

На думку адвокатів Павла Доброва, суддя став жертвою провокації з боку детективів НАБУ.

Також, вони повідомили членам ВРП, що у «розробці» Тетяни Миргородської, згідно з матеріалами НСРД, нібито також були один з суддів Суворівського районного суду міста Одеси, а також голова Одеського апеляційного суду Ігор Артеменко.

Нагадаємо, що «Судово-юридична газета» у серпні повідомляла про складну ситуацію, що склалася в колективі Комінтернівського райсуду Одеської області. У суді тривалий час відсутній постійний голова суду, відсутній постійний керівник апарату суду, а в організації роботи суду накопичилась чимала кількість проблем.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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