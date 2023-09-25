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Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

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Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

18:01, 25 вересня 2023
Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.
Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг
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Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони 25 вересня 2023 року визначила фінальний рейтинг кандидатів на посаду голови ССО.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», переможцем конкурсу був визнаний керівник управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали.

Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Повний рейтинг кандидатів, згідно з набраними за підсумками співбесіди балами, виглядає так:

Малихін Павло Володимирович10,6 бали

Трясун Павло Ростиславович – 10 балів

Обушенко Олександр Миколайович7,8 бали

Прудиус Євгеній Пилипович7,8 бали

Мороз Віктор Анатолійович6,8 бали

Смольянінов Юрій Сергійович6 балів

Лісниченко Олексій Володимирович6 балів

Лущай Руслан Олександрович5,2 бали

Коваленко Ігор Олександрович5 балів

Мержук Володимир Петрович4,6 бали

Білецький Олег В’ячеславович4 бали

Мірошников Іван Юрійович3,6 бали

Царенко Олексій Михайлович2,8 бали

Визначену Конкурсною комісією кандидатуру переможця конкурсу тепер має розглянути Вища рада правосуддя.

До складу Конкурсної комісії увійшли три члена ВРП, представник Ради суддів України, а також представник ДСА.

Посада голови Служби судової охорони є вакантною з липня 2022 року, тобто з часу звільнення з посади голови ССО Валерія Бондаря. Після цього Судову охорону очолювали лише в. о. голови ССО.

Автор В’ячеслав Хрипун

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