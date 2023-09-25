Конкурс на посаду голови Служби судової охорони: фінальний рейтинг

Найкращі результати показали представники Судової охорони Павло Малихін та Павло Трясун.

Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони 25 вересня 2023 року визначила фінальний рейтинг кандидатів на посаду голови ССО.

Як вже повідомляла «Судово-юридична газета», переможцем конкурсу був визнаний керівник управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали.

Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Повний рейтинг кандидатів, згідно з набраними за підсумками співбесіди балами, виглядає так:

Малихін Павло Володимирович – 10,6 бали

Трясун Павло Ростиславович – 10 балів

Обушенко Олександр Миколайович – 7,8 бали

Прудиус Євгеній Пилипович – 7,8 бали

Мороз Віктор Анатолійович – 6,8 бали

Смольянінов Юрій Сергійович – 6 балів

Лісниченко Олексій Володимирович – 6 балів

Лущай Руслан Олександрович – 5,2 бали

Коваленко Ігор Олександрович – 5 балів

Мержук Володимир Петрович – 4,6 бали

Білецький Олег В’ячеславович – 4 бали

Мірошников Іван Юрійович – 3,6 бали

Царенко Олексій Михайлович – 2,8 бали

Визначену Конкурсною комісією кандидатуру переможця конкурсу тепер має розглянути Вища рада правосуддя.

До складу Конкурсної комісії увійшли три члена ВРП, представник Ради суддів України, а також представник ДСА.

Посада голови Служби судової охорони є вакантною з липня 2022 року, тобто з часу звільнення з посади голови ССО Валерія Бондаря. Після цього Судову охорону очолювали лише в. о. голови ССО.

Автор В’ячеслав Хрипун

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