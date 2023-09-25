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Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

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Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

18:01, 25 сентября 2023
Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.
Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг
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Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 25 сентября 2023 года определила финальный рейтинг кандидатов на должность председателя ССО.

Как уже сообщала "Судебно-юридическая газета", победителем конкурса был признан руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Павел Малыхин. Он набрал 10,6 балла.

Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун. Он набрал 10 баллов.

Полный рейтинг кандидатов, согласно набранным по итогам собеседования баллам, выглядит так:

Малыхин Павел Владимирович10,6 балла

Трясун Павел Ростиславович10 баллов

Обушенко Александр Николаевич7,8 балла

Прудиус Евгений Филиппович7,8 балла

Мороз Виктор Анатольевич6,8 балла

Смольянинов Юрий Сергеевич6 баллов

Лисниченко Алексей Владимирович6 баллов

Лущай Руслан Александрович5,2 балла

Коваленко Игорь Александрович5 баллов

Мержук Владимир Петрович4,6 балла

Билецкий Олег Вячеславович4 балла

Мирошников Иван Юрьевич3,6 балла

Царенко Алексей Михайлович2,8 балла

Определенную конкурсной комиссией кандидатуру победителя конкурса теперь должен рассмотреть Высший совет правосудия.

В состав Конкурсной комиссии вошли три члена ВСП, представитель Совета судей Украины, а также представитель ГСА.

Должность председателя Службы судебной охраны вакантна с июля 2022 года, то есть с момента освобождения от должности председателя ССО Валерия Бондаря. После этого Судебную охрану возглавляли только и. о. председателя ССО.

Автор Вячеслав Хрипун

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