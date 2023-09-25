Конкурс на должность главы Службы судебной охраны: финальный рейтинг

Лучшие результаты показали представители Судебной охраны Павел Малыхин и Павел Трясун.

Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 25 сентября 2023 года определила финальный рейтинг кандидатов на должность председателя ССО.

Как уже сообщала "Судебно-юридическая газета", победителем конкурса был признан руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Павел Малыхин. Он набрал 10,6 балла.

Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун. Он набрал 10 баллов.

Полный рейтинг кандидатов, согласно набранным по итогам собеседования баллам, выглядит так:

Малыхин Павел Владимирович – 10,6 балла

Трясун Павел Ростиславович – 10 баллов

Обушенко Александр Николаевич – 7,8 балла

Прудиус Евгений Филиппович – 7,8 балла

Мороз Виктор Анатольевич – 6,8 балла

Смольянинов Юрий Сергеевич – 6 баллов

Лисниченко Алексей Владимирович – 6 баллов

Лущай Руслан Александрович – 5,2 балла

Коваленко Игорь Александрович – 5 баллов

Мержук Владимир Петрович – 4,6 балла

Билецкий Олег Вячеславович – 4 балла

Мирошников Иван Юрьевич – 3,6 балла

Царенко Алексей Михайлович – 2,8 балла

Определенную конкурсной комиссией кандидатуру победителя конкурса теперь должен рассмотреть Высший совет правосудия.

В состав Конкурсной комиссии вошли три члена ВСП, представитель Совета судей Украины, а также представитель ГСА.

Должность председателя Службы судебной охраны вакантна с июля 2022 года, то есть с момента освобождения от должности председателя ССО Валерия Бондаря. После этого Судебную охрану возглавляли только и. о. председателя ССО.

Автор Вячеслав Хрипун

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