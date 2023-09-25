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Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище

16:10, 25 вересня 2023
У конкурсі на посаду голови Служби судової охорони переміг Павло Малихін.
Хто очолить Службу судової охорони, - відоме прізвище
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Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони 25 вересня 2023 року визначила переможця конкурсу.

За результатами конкурсу, переможцем визнано керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв'язку Малихіна Павла Володимировича.

За результатами співбесіди Павло Малихін отримав 10,6 бала.

Другий кандидат у рейтингу – діючий в.о. голови Служби судової охорони Павло Трясун.

Він набрав 10 балів. Він зможе очолити Судову охорону у разі, якщо Павло Малихін відмовиться очолити ССО.

Тепер визначену Конкурсною комісією кандидатуру має розглянути Вища рада правосуддя.

Нагадаємо, що всього кандидатами на посаду голови ССО були 13 осіб. До складу Конкурсної комісії увійшли три члена ВРП, представник Ради суддів України, а також представник ДСА.

Посада голови Служби судової охорони є вакантною з липня 2022 року, тобто з часу звільнення з посади голови ССО Валерія Бондаря. Після цього Судову охорону очолювали лише в. о. голови ССО.

Переможець конкурсу Павло Малихін

Автор: В'ячеслав Хрипун

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