Кто возглавит Службу судебной охраны, - известная фамилия

Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 25 сентября 2023 определила победителя конкурса.
По результатам конкурса, победителем признан руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Малыхин Павел Владимирович.
По результатам собеседования Павел Малыхин получил 10,6 балла.
Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун.
Он набрал 10 баллов. Он сможет возглавить Судебную охрану в случае, если Павел Малыхин откажется возглавить ССО.
Теперь определенную Конкурсной комиссией кандидатуру должен рассмотреть Высший совет правосудия.
Напомним, что всего кандидатами на должность главы ССО были 13 человек. В состав Конкурсной комиссии вошли три члена ВСП, представитель Совета судей Украины, а также представитель ГСА.
Должность председателя Службы судебной охраны вакантна с июля 2022 года, то есть с момента увольнения с должности председателя ССО Валерия Бондаря. После этого Судебную охрану возглавляли только и. о. председателя ССО.
Победитель конкурса Павел Малыхин
Автор: Вячеслав Хрипун
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