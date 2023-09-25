Кто возглавит Службу судебной охраны, - известная фамилия

В конкурсе на должность главы Службы судебной охраны победил Павел Малыхин.

Конкурсная комиссия по избранию председателя Службы судебной охраны 25 сентября 2023 определила победителя конкурса.

По результатам конкурса, победителем признан руководитель управления Службы судебной охраны по вопросам логистики и связи Малыхин Павел Владимирович.

По результатам собеседования Павел Малыхин получил 10,6 балла.

Второй кандидат в рейтинге – действующий и. о. председателя Службы судебной охраны Павел Трясун.

Он набрал 10 баллов. Он сможет возглавить Судебную охрану в случае, если Павел Малыхин откажется возглавить ССО.

Теперь определенную Конкурсной комиссией кандидатуру должен рассмотреть Высший совет правосудия.

Напомним, что всего кандидатами на должность главы ССО были 13 человек. В состав Конкурсной комиссии вошли три члена ВСП, представитель Совета судей Украины, а также представитель ГСА.

Должность председателя Службы судебной охраны вакантна с июля 2022 года, то есть с момента увольнения с должности председателя ССО Валерия Бондаря. После этого Судебную охрану возглавляли только и. о. председателя ССО.

Победитель конкурса Павел Малыхин

Автор: Вячеслав Хрипун

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