Украина прекратит платить россии за авторские права на музыкальные произведения

Украинские радиостанции больше не обязаны платить роялти и платежи за использование музыки.

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Верховный Суд признал недействительным соглашение между украинским предприятием «Мировая музыка» и российским правообладателем ООО «ОЛЛ Мюзик Паблишинг». Согласно этому решению прекратится отток роялти и платежей за авторские права в российскую федерацию.

ООО «ОЛЛ Мюзик Паблишинг» утверждало, что оно является владельцем прав на музыкальные произведения большого количества артистов на территории Украины, включая музыкальный каталог Kobalt Music. Российская компания заявляла себя владельцем прав на музыкальные произведения на территории Украины большого количества артистов.

Согласно решению суда, теперь из Украины прекратится отток роялти и платежей за авторские права в Россию.

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