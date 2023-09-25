В Ивано-Франковске задержали россиянку, которая продвигала «русский мир» в соцсетях

В Ивано-Франковске задержали поклонницу «русского мира», которая оправдывала оккупантов в соцсети.

Источник фото: Офис Генерального прокурора

В Ивано-Франковске задержали женщину, которую подозревают в разжигании национальной вражды, унижении национальной чести и достоинства, а также оправдании вооруженной агрессии российской федерации против Украины через социальные сети, – сообщает Офис Генерального прокурора.

По данным следствия, подозреваемая является гражданкой россии, но проживает в Украине, в частности в Ивано-Франковске. В течение августа 2022 по май 2023 года она распространяла материалы через свой аккаунт в соцсети, направленные на оправдание действий оккупантов.

Во время этого периода она публиковала сообщения, в которых выражала поддержку российским военным и представляла вооруженную агрессию россии против Украины как внутренний гражданский конфликт. Она также выражала унижения в отношении чести и достоинства украинцев.

Подозреваемая отрицала оккупацию украинских территорий и призывала к прекращению существования Украины как самостоятельного государства.

Во время обысков по ее месту жительства правоохранители изъяли ноутбук и мобильный телефон с доказательствами противоправной деятельности. Решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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