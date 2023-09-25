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В Івано-Франківську затримали росіянку, яка просувала «руський мір» у соцмережаж

20:41, 25 вересня 2023
В Івано-Франківську затримали шанувальницю «руського миру», яка виправдовувала окупантів у соцмережі.
В Івано-Франківську затримали росіянку, яка просувала «руський мір» у соцмережаж
Джерело фото: Офіс Генерального прокурора
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В Івано-Франківську затримали жінку, яку підозрюють у розпалюванні національної ворожнечі, приниженні національної честі та гідності, а також виправдовуванні збройної агресії російської федерації проти України через соціальні мережі, – повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрювана є громадянкою росії, але проживає в Україні, зокрема в Івано-Франківську. Протягом серпня 2022 по травень 2023 року вона поширювала матеріали через свій акаунт у соцмережі, які спрямовані на виправдання дій окупантів.

Під час цього періоду вона публікувала повідомлення, в яких висловлювала підтримку російським військовим і представляла збройну агресію росії проти України як внутрішній громадянський конфлікт. Вона також висловлювала приниження щодо честі та гідності українців.

Підозрювана заперечувала окупацію українських територій і закликала до припинення існування України як самостійної держави.

Під час обшуків за її місцем проживання правоохоронці вилучили ноутбук та мобільний телефон з доказами протиправної діяльності. Вирішується питання щодо обрання їй запобіжного заходу.

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