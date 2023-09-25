АРМА відшукало майно відомого експолітика

Підсанкційна особа є засновником 4 діючих українських товариств та кінцевим бенефіціарним власником 11 підприємств.

Агентство з розшуку та менеджменту активів повідомило, що виявило та розшукало активи та рахунки, відкриті у банківських установах, на ім’я підсанкційної особи. А саме українського - експолітика, який ймовірно причетний до вчинення протиправних дій проти основ національної безпеки та територіальної цілісності України. Про це повідомила пресслужба АРМА.

Агентство встановило, що ця особа, згідно з даними державних реєстрів, є засновником 4 діючих українських товариств та кінцевим бенефіціарним власником 11 підприємств.

«Після повномасштабного вторгнення рф в Україну експолітик перереєстрував свій бізнес на тимчасово окупованих територіях за російським законодавством та ймовірно почав співпрацювати з окупантами, надаючи їм матеріальну підтримку», - сказано у повідомленні.

Агентство розшукало:

- 2 об’єкти житлової нерухомості;

- 9 об’єктів нежитлової нерухомості;

- 3 земельні ділянки;

- 1 автомобіль;

- 116 065 доларів США (на рахунках);

- частки у статутних капіталах – 339 999 000 гривень.

Інформацію про виявлені активи АРМА направлено до Міністерства юстиції України для подальшого їх стягнення в дохід держави, відповідно до порядку, визначеного Законом України «Про санкції».

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