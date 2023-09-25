Недвижимость, земля, автомобиль: АРМА отыскало имущество известного экс-политика

Агентство по розыску и менеджменту активов сообщило, что выявило и разыскало активы и счета, открытые в банковских учреждениях, на имя подсанкционного лица. А именно украинского – экс-политика, который, вероятно, причастен к совершению противоправных действий против основ национальной безопасности и территориальной целостности Украины. Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Агентство установило, что это лицо, согласно данным государственных реестров, является учредителем 4 действующих украинских обществ и конечным бенефициарным владельцем 11 предприятий.
«После полномасштабного вторжения рф в Украину экс-политик перерегистрировал свой бизнес на временно оккупированных территориях по российскому законодательству и, вероятно, начал сотрудничать с оккупантами, оказывая им материальную поддержку», - сказано в сообщении.
Агентство разыскало:
- 2 объекта жилой недвижимости;
- 9 объектов нежилой недвижимости;
- 3 земельных участка;
- 1 автомобиль;
- 116 065 долларов США (на счетах);
- Доли в уставных капиталах – 339 999 000 гривен.
Информация о выявленных активах АРМА направлена в Министерство юстиции Украины для дальнейшего их взыскания в доход государства, в соответствии с порядком, определенным Законом Украины «О санкциях».
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