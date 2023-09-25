Нужно ли сообщать налоговикам об изменении учредителей юридического лица

Юрлицам, сведения о которых не включаются в ЕГР, нужно подавать данные об изменении учредителей.

Государственная налоговая служба разъяснила, нужно ли сообщать ГНС об изменении учредителей юридического лица.

Согласно п. 9.2 разд. IX Порядка №1588 в случае возникновения изменений в данных или внесения изменений в документы, подаваемые для взятия на учет, кроме изменений, вносимых в ЕГР, и изменений, о которых налогоплательщик сообщил по основному месту учета, налогоплательщик обязан в течение 10 календарных дней со дня внесения изменений в указанные документы подать в контролирующий орган уточненные документы в том же порядке, как и при взятии на учет. Дополнительное регистрационное заявление по форме №1-ОПП подается с пометкой «Изменения» или по форме №1-ОПН – с пометкой «Перерегистрация/изменения».

Итак, в отношении налогоплательщиков, сведения о которых включаются в ЕГР:

информация об изменении учредителей обновляется в контролирующих органах на основании сведений, полученных от государственного регистратора, в порядке, определенном Законом №755;

относительно налогоплательщиков, сведения о которых не включаются в ЕГР, информация об изменении учредителей обновляется на основании уточненных документов и заявления по форме №1-ОПП с пометкой «Изменения» или по форме №1-ОПН – с пометкой «Перерегистрация/изменения».

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