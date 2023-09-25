В метро Нью-Йорка роботы-полицейские будут следить за порядком: как они выглядят

Робот снабжен четырьмя камерами, которые могут записывать видео.

Полиция Нью-Йорка внедряет работу под названием K5 для обеспечения безопасности станции метро «Таймс-Сквер». Об этом сообщает The New York Times.

Рассказывается, что робот создан компанией Knightscope.

Он выглядит как массивная версия R2-D2 и будет использоваться для патрулирования станции с полуночи до 6 утра. K5 весит 190 кг и оснащен четырьмя камерами, которые могут записывать видео, но не аудио.

В течение своего испытательного срока, который продлится два месяца, робот будет изучать карту вокзала и патрулировать только основные зоны, а не платформы.

Пока не совсем понятно, будут ли правоохранители следить за видео, которое будет записывать робот.

Мэр Нью-Йорка, Эрик Адамс, заявил, что видео будет доступно для просмотра в случае чрезвычайных ситуаций или преступлений. Адамс также заявил, что робот не должен использовать распознавание лиц, хотя некоторые эксперты обеспокоены возможным использованием этой технологии в будущем. Известно, что K5 не может физически задерживать подозреваемых или реагировать на чрезвычайные ситуации. Его главная функция – обеспечить безопасность посредством предоставления возможности связи с живыми людьми.

Нью-Йорк будет арендовать K5 по цене около $9 в час в следующие два месяца.

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