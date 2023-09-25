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В метро Нью-Йорка роботи-поліцейські будуть стежити за порядком: як вони виглядають

22:42, 25 вересня 2023
Робот оснащений чотирма камерами, які можуть записувати відео.
В метро Нью-Йорка роботи-поліцейські будуть стежити за порядком: як вони виглядають
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Поліція Нью-Йорка впроваджує робота під назвою K5 для забезпечення безпеки на станції метро «Таймс-Сквер». Про це повідомляє The New York Times.

Розповідається, що робот створений компанією Knightscope.

Він виглядає як масивна версія R2-D2 і використовуватиметься для патрулювання станції з опівночі до 6 ранку. K5 важить 190 кг і оснащений чотирма камерами, які можуть записувати відео, але не аудіо.

Протягом свого випробувального терміну, який триватиме два місяці, робот вивчатиме мапу вокзалу і патрулюватиме лише основні зони, а не платформи.

Поки не зовсім зрозуміло, чи будуть правоохоронці стежити за відео, яке записуватиме робот.

Мер Нью-Йорка, Ерік Адамс, заявив, що відео буде доступне для перегляду у разі надзвичайних ситуацій або злочинів. Адамс також заявив, що робот не повинен використовувати розпізнавання облич, хоча деякі експерти занепокоєнні щодо можливого використання цієї технології у майбутньому. Відомо, що K5 не може фізично затримувати підозрюваних або реагувати на надзвичайні ситуації. Його головна функція – забезпечити безпеку шляхом надання можливості зв'язку з живими людьми.

Нью-Йорк орендуватиме K5 за ціною близько $9 на годину на наступні два місяці.

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