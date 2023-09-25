Фінська авіакомпанія продовжила знижки у 95% на квитки для українців: деталі

Знижки на квитки для українців авіакомпанія запровадила як допомогу втікачам від війни.

Фінська авіакомпанія Finnair продовжила дію знижки у 95% для українських біженців. Придбати квитки дешевше можна буде до 30 листопада 2023 року. Про це повідомляє lowcostavia.com.ua.

Знижки на квитки для українців авіакомпанія запровадила як допомогу втікачам від війни. Завдяки можливості заплатити за переліт невелику суму біженцям легше дістатися Фінляндії, щоб отримати прихисток.

«Ми пропонуємо знижку 95% на чисті тарифи на квитки в одну сторону з Варшави (крім рейсу AY1144), Кракова, Будапешта та Праги до Гельсінкі для людей, які виїжджають з України», – йдеться на сайті перевізника.

До вартості квитків буде додано аеропортові податки та збори.

Знижка доступна за промокодом UKRAINE95 на рейси до 30 листопада 2023 року. Якщо під час бронювання квитка вибрати рейси в обидві сторони, акція застосовуватися не буде.

«Українці можуть їздити з країн Шенгенської зони до Фінляндії без паспорта, наприклад зі свідоцтвом про народження. Для подорожей з домашніми тваринами діють стандартні правила», – уточнюють у Finnair.

Зазначається, що знижка у 95% на основний тариф не означає, що квиток обійдеться у 5% вартості. Після знижки до ціни додаються обов'язкові збори, тому переліт коштуватиме на рівні подорожі лоукостером.

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