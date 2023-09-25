Финская авиакомпания продлила скидки в 95% на билеты для украинцев: детали

Скидки на билеты для украинцев авиакомпания ввела в помощь беглецам от войны.

Финская авиакомпания Finnair продлила действие скидки в 95% для украинских беженцев. Купить билеты дешевле можно будет до 30 ноября 2023 года. Об этом сообщает lowcostavia.com.ua.

Скидки на билеты для украинцев авиакомпания ввела в помощь беглецам от войны. Благодаря возможности заплатить за перелет небольшую сумму беженцам легче добраться до Финляндии, чтобы получить убежище.

«Мы предлагаем скидку 95% на чистые тарифы на билеты в одну сторону из Варшавы (кроме рейса AY1144), Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки для выезжающих из Украины людей», – говорится на сайте перевозчика.

В стоимость билетов будут добавлены аэропортовые налоги и сборы.

Скидка доступна по промокоду UKRAINE95 на рейсы до 30 ноября 2023 года. Если во время бронирования билета выбрать рейсы в обе стороны, то акция применяться не будет.

«Украинцы могут ездить из стран Шенгенской зоны в Финляндию без паспорта, например, со свидетельством о рождении. Для путешествий с животными действуют стандартные правила», – уточняют в Finnair.

Отмечается, что скидка 95% на основной тариф не означает, что билет обойдется в 5% стоимости. После скидки к цене добавляется обязательный сбор, поэтому перелет будет стоить на уровне путешествия лоукостером.

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