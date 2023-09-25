Чи потрібно повідомляти податківців про зміну засновників юридичної особи

Юрособам, відомості про яких не включаються до ЄДР, потрібно подавати дані про зміну засновників.

Державна податкова служба роз’яснила, чи потрібно повідомляти ДПС про зміну засновників юридичної особи.

Згідно з п. 9.2 розд. IX Порядку №1588 у разі виникнення змін у даних або внесення змін до документів, що подаються для взяття на облік, крім змін, які вносяться до ЄДР, та змін, про які платник податків повідомив за основним місцем обліку, платник податків зобов’язаний протягом 10 календарних днів з дня внесення змін до зазначених документів подати до контролюючого органу уточнені документи в такому самому порядку, як і при взятті на облік. Додаткова реєстраційна заява за формою №1-ОПП подається з позначкою «Зміни» або за формою №1-ОПН – з позначкою «Перереєстрація/зміни».

Отже, стосовно платників податків, відомості про яких включаються до ЄДР:

інформація про зміну засновників оновлюється в контролюючих органах на підставі відомостей, отриманих від державного реєстратора, в порядку, визначеному Законом №755;

стосовно платників податків, відомості про яких не включаються до ЄДР, інформація про зміну засновників оновлюється на підставі уточнених документів та заяви за формою №1-ОПП з позначкою «Зміни» або за формою №1-ОПН – з позначкою «Перереєстрація/зміни».

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