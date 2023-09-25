Україна припинить платити росії за авторські права на музичні твори

Українські радіостанції більше не зобов'язані сплачувати роялті та платежі за використання музики.

Джерело фото: detector.media

Верховний Суд визнанав недійсною угоду між українським підприємством «Світова музика» і російським правовласником ТОВ «ОЛЛ Мюзік Паблішинг». Згідно з цим рішенням припиниться відтік роялті та платежів за авторські права до російської федерації.

ТОВ «ОЛЛ Мюзік Паблішинг» стверджувало, що воно є власником прав на музичні твори великої кількості артистів на території України, включаючи музичний каталог Kobalt Music. Російська компанія заявляла себе власником прав на музичні твори на території України великої кількості артистів.

Згідно з рішенням суду, тепер з України припиниться відтік роялті та платежів за авторські права до росії.

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