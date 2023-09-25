Коломойский заявил, что у него «вроде как забрали» гражданство Украины

По словам Коломойского, он не отдавал свой украинский паспорт.

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский заявил, что у него «вроде как забрали» украинское гражданство, передает «Радио Свобода».

В ходе судебного заседания он рассказал журналистам, что ему о лишении гражданства не сообщали.

По его словам, он не отдавал свой паспорт. Он также снова подтвердил, что имеет гражданство Кипра и Израиля.

Ранее мы сообщали, что Служба безопасности Украины подтвердила, что бизнесмену Игорю Коломойскому объявлено новое подозрение. Новые факты противоправной деятельности разоблачили СБУ, Бюро экономической безопасности и Офис Генерального прокурора.

Напомним, что Игорь Коломойский в субботу 2 сентября, прибыл в Шевченковский райсуд Киева. Там ему избирали меру пресечения.

Заседание происходило в закрытом режиме, об этом ходатайствовали его адвокаты.

Суд избрал Коломойскому меру пресечения — содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью внесения залога в размере около 510 миллионов гривен.

Ранее мы сообщали, что утром этого же дня правоохранители вручили подозрение Игорю Коломойскому по двум статьям. Как отметили в СБУ, подозрение объявлено по ст. 190 – мошенничество и по ст. 209 – легализация имущества, полученного преступным путем.

Вскоре НАБУ и САП на 48 часов арестовали активы Игоря Коломойского.

Также Шевченковский райсуд Киева увеличил размер залога Игорю Коломойскому — с почти 510 миллионов гривен до более 3,8 миллиарда гривен.

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