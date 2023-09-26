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Выход на пенсию по возрасту: какие документы нужно подготовить

07:00, 26 сентября 2023
Выйти на пенсию по возрасту украинцы могут при достижении 60-летнего возраста, если имеют стаж не менее 30 лет.
Выход на пенсию по возрасту: какие документы нужно подготовить
Источник фото: starkon.city
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В 2023 году в Украине пенсионный возраст будет зависеть от страхового стажа граждан. Сейчас в соответствии с законом об общеобязательном государственном пенсионном страховании, установлены следующие требования для назначения пенсии по возрасту:

- Пенсия по возрасту для лиц со стажем от 30 лет и более может быть назначена после достижения 60-летнего возраста. То есть, если у вас есть стаж работы на полгода 30 лет или более, вы сможете выходить на пенсию по достижении 60-летнего возраста.

- Пенсия по возрасту для лиц со стажем от 20 до 30 лет дает право выходить на пенсию по достижении 63-летнего возраста. Если ваш стаж работы составляет от 20 до 30 лет, вы сможете выходить на пенсию по достижении 63-летнего возраста.

- Пенсия по возрасту для лиц со стажем от 15 до 20 лет назначается по достижении 65-летнего возраста. То есть, если ваш стаж работы составляет от 15 до 20 лет, вы сможете выходить на пенсию по достижении 65-летнего возраста.

Для оформления пенсии по возрасту в Пенсионном фонде Украины необходимо подать пакет документов, который включает:

- Заявление о назначении пенсии (стандартный бланк предоставляется Пенсионным фондом).

- Паспорт гражданина Украины или ID-карту.

- Справку о месте регистрации или проживания лица.

- Идентификационный номер.

- Трудовую книжку.

- Справку о заработной плате за последние 60 месяцев перед 30 июня 2000 года (по желанию).

- Документы, подтверждающие наличие трудового стажа начиная с 1 января 2004 года (например, диплом об очном обучении, военный билет и прочее).

- Документы, подтверждающие особый статус, такие как инвалидность, статус чернобыльца, военнослужащего и т.д. (при наличии).

- Две цветные фотографии размером 4x6 см для оформления пенсионного удостоверения.

- Реквизиты открытого пенсионного (социального) счета в банке.

Если заявление о назначении пенсии будет подано не позднее чем за три месяца до достижения пенсионного возраста, пенсия будет назначена со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста. Если заявление подается позже, пенсия назначается со дня подачи заявления.

Заявление и необходимые документы можно подать в любой сервисный центр выбранного главного управления Пенсионного фонда Украины. Также существует возможность подачи заявления и документов в сканированном виде через веб-портал электронных услуг ПФУ.

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