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Киевский окружной административный суд получит деньги для работников аппарата суда

Высший совет правосудия согласовал перераспределение финансирования.

Доноры и украинские чиновники обсудили проект Плана реформ для Украины, - Сергей Марченко пояснил, что потребность в международном финансировании в 2024 году составляет около $43 млрд

Ранее член Управляющего комитета от США Майк Пайл передал на рассмотрение Платформы доноров проект Плана реформ, в котором говорится о создании ВАСУ, проверке судей Верховного Суда, изменениях в структуре НАБУ и САП.

Для запуска Службы дисциплинарных инспекторов требуется дополнительно около 9,8 млн. гривен

Дисциплинарным инспекторам необходимы дополнительные работники, кабинеты, ремонты и компьютеры.

Для назначения новых судей в 2024 году может не хватить денег – Совет правосудия

В Высшем совете правосудия обратили внимание, что бюджет на 2024 год не учитывает возможность заполнения всех вакантных должностей судей, на которые уже объявлены конкурсы.

Для органов власти, не являющихся юридическими лицами, и иностранных юрлиц отменят обязанность регистрироваться в Электронном суде

Народные депутаты решили поправить закон об обязательной регистрации Электронных кабинетов для обмена процессуальными документами с судом, отменив обязанность регистрации для тех органов власти, которые не являются юридическими лицами, и для иностранного бизнеса.

  1. В Украине

В Киеве водитель кроссовера стукнул два автомобиля и въехал в ограждение, фото

23:43, 25 сентября 2023
Водитель авто Volkswagen Tiguan столкнулся с BMW X5 и Ford Focus, после чего не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.
В Киеве водитель кроссовера стукнул два автомобиля и въехал в ограждение, фото
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В Киеве водитель авто Volkswagen Tiguan совершил столкновение с BMW X5 и Ford Focus, после чего не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Об этом рассказали в Патрульной полиции.

Происшествие случилось в воскресенье, 24 сентября, в Деснянском районе. Во время общения с водителем Volkswagen инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат в 14 раз больше нормы – 2,82 промилле.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

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