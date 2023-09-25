В Киеве водитель кроссовера стукнул два автомобиля и въехал в ограждение, фото

Водитель авто Volkswagen Tiguan столкнулся с BMW X5 и Ford Focus, после чего не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение.

В Киеве водитель авто Volkswagen Tiguan совершил столкновение с BMW X5 и Ford Focus, после чего не справился с управлением и въехал в металлическое ограждение. Об этом рассказали в Патрульной полиции.

Происшествие случилось в воскресенье, 24 сентября, в Деснянском районе. Во время общения с водителем Volkswagen инспекторы заметили у него признаки алкогольного опьянения. Мужчина прошел осмотр с помощью прибора Драгер, результат в 14 раз больше нормы – 2,82 промилле.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.

Полицейские составили на водителя протоколы по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) и ч. 1 ст. 130 (Управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от прохождения осмотра) и вынесли постановление по ч. 1 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим соответствующих документов) КУоАП.

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