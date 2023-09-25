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Суд оставил под стражей судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца

17:56, 25 сентября 2023
Киевский апелляционный суд оставил без изменений меру пресечения судье Алексею Тандыру.
Суд оставил под стражей судью Тандыра, который насмерть сбил нацгвардейца
Фото: hromadske.ua
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Киевский апелляционный суд оставил под стражей судью одного из районных судов Киевской области, обвиняемого в совершении смертельного ДТП. Об этом сообщила пресс-служба суда.

«25 сентября 2023 года коллегия судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел Киевского апелляционного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную стороной защиты на определение Святошинского районного суда города Киева от 06 сентября 2023 года, которой удовлетворено ходатайство прокурора и продлено обвиняемому Т. под стражей на срок до 04 ноября 2023 года включительно.

По результатам апелляционного рассмотрения определение Святошинского районного суда города Киева от 06 сентября 2023 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты – без удовлетворения», - сказано в сообщении.

Суд напомнил, что гражданин обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286-1 Уголовного кодекса Украины.

В сообщении не указывается фамилия судьи, но, по данным СМИ, речь идет о судье Алексее Тандыре.

Напомним, судья подозревается в нарушении правил безопасности дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения, что повлекли смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 286-1 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Также мы рассказывали, обвинительный акт в отношении бывшего главы Макаровского районного суда Киевской области Алексея Тандыра передано в суд.

Ранее была назначена дата первого заседания по делу в отношении судьи Алексея Тандира.

Добавим, 29 августа ВСП временно отстранил от осуществления правосудия судью Тандыра.

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