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Суд залишив під вартою суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця

17:56, 25 вересня 2023
Київський апеляційний суд залишив без змін запобіжний захід судді Олексію Тандиру.
Суд залишив під вартою суддю Тандира, який насмерть збив нацгвардійця
Фото: hromadske.ua
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Київський апеляційний суд залишив під вартою суддю одного із районних судів Київської області, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП. Про це повідомила пресслужба суду.

«25 вересня 2023 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційну скаргу, подану стороною захисту на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 06 вересня 2023 року, якою задоволено клопотання прокурора та продовжено обвинуваченому Т. запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном до 04 листопада 2023 року включно.

За результатом апеляційного розгляду ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 06 вересня 2023 року залишено без змін, апеляційну скаргу сторони захисту – без задоволення», - сказано у повідомленні.

Суд нагадав, що громадянин обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України.

У повідомленні не вказується прізвище судді, але, за даним ЗМІ, мова йде про суддю Олексія Тандира.

Нагадаємо, суддя підозрюється у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані алкогольного сп’яніння, що спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.

Також ми розповідали, обвинувальний акт відносно колишнього голови Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира передано до суду.

Раніше було призначено дату першого засідання по справі стосовно судді Олексія Тандира.

Додамо, 29 серпня ВРП тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Тандира.

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