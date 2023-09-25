На ділянці Кільцевої дороги в Києві до 1 грудня буде обмежений рух транспорту – де

Через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку.

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Від середи, 27 вересня, і до 1 грудня на ділянці Кільцевої дороги продовжиться капітальний ремонт. Ремонт відбуватиметься від виїзду з м. Вишневе до Жулянського шляхопроводу.

Як зазначили у КМДА, через дорожні роботи буде обмежений рух транспорту на двох смугах у кожному напрямку. Також буде закритий лівий поворот із Кільцевої дороги на вул. Миколи Трублаїні та з вул. Миколи Трублаїні на Кільцеву дорогу (в сторону Одеської площі).

Водіїв просять враховувати зміни під час планування маршруту.

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