На участке Кольцевой дороги в Киеве до 1 декабря будет ограничено движение транспорта – где

Из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта на двух полосах в каждом направлении.

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Со среды, 27 сентября, и до 1 декабря на участке Кольцевой дороги продолжится капитальный ремонт. Ремонт будет происходить от выезда из г. Вишневое до Жулянского путепровода.

Как отметили в КГГА, из-за дорожных работ будет ограничено движение транспорта на двух полосах в каждом направлении. Также будет закрыт левый поворот с Кольцевой дороги на ул. Николая Трублаини и с ул. Николая Трублаини на Окружную дорогу (в сторону Одесской площади).

Водителей просят учитывать изменения во время планирования маршрута.

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