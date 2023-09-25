SkyUp Airlines получила разрешение на полеты в США

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на полеты на территории США.

Источник фото: SkyUp

Украинская авиакомпания SkyUp Airlines получила разрешение на осуществление авиаперевозок на территории Соединенных Штатов Америки, – сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора SkyUp Airlines Дмитрия Сероухова, это важный шаг для авиакомпании в международном развитии их бренда. Он выразил благодарность компетентным государственным структурам США за доверие и предоставленную возможность работать в стране.

Сертификат иностранного авиаперевозчика FAR129 позволяет SkyUp Airlines выполнять полеты в Соединенные Штаты Америки. В эти цели могут использоваться четыре самолета Boeing 737-800, которые имеют следующие регистрационные номера: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF и UR-SQP.

Получение этого сертификата требовало пройти сертификацию по нескольким ключевым критериям, включая разрешение на осуществление хозяйственной деятельности как авиаперевозчика на территории США (DOT approval), соответствие требованиям безопасности (TSA), и спецификацию оперирования Part129 (FAA). Сейчас SkyUp Airlines готова к осуществлению полетов в и из Соединенных Штатов Америки.

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