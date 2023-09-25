Полиция расследует обстоятельства отравления курсантов в одном из одесских лицеев

Как отметили в полиции, в настоящее время известно о 46 пострадавших, который находятся в больнице, все они несовершеннолетние.

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Полицейские расследуют обстоятельства отравления курсантов в одном из одесских лицеев. Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, о происшествии правоохранителям сегодня, 25 сентября, около 12 часов заявили врачи.

«Предварительно установлено, что ночью медики госпитализировали курсантов в медицинское учреждение с отравлением и пищевой токсикоинфекцией. Им предоставлена неотложная медицинская помощь», - говорится в сообщении.

Как отметили в полиции, в настоящее время известно о 46 пострадавших, которые находятся в больнице. Все они несовершеннолетние.

Сведения о происшествии внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам ч. 1 ст. 325 (нарушение санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционным болезням и массовым отравлениям) Уголовного кодекса Украины.

В рамках начатого производства назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Точное количество пострадавших уточняется.

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