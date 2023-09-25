Поліція розслідує обставини отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв

Як зазначили у поліції, наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні, всі вони неповнолітні.

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Поліцейські розслідують обставини отруєння курсантів в одному з одеських ліцеїв. Як повідомили у Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, про подію правоохоронцям сьогодні, 25 вересня, близько 12-ї години заявили лікарі.

«Попередньо встановлено, що вночі медики госпіталізували курсантів до медичного закладу із отруєнням та харчовою токсикоінфекцією. Їм надана невідкладна медична допомога», - сказано у повідомленні.

Як наголосили у поліції, наразі відомо про 46 потерпілих, які перебувають в лікарні. Всі вони неповнолітні.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

В рамках розпочатого провадження призначено низку експертиз. Правоохоронці встановлюють всі обставини події.

Точна кількість постраждалих уточнюється.

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