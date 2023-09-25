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  1. В Україні

До довічного ув’язнення засудили коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю

19:20, 25 вересня 2023
За матеріалами СБУ довічне ув’язнення отримав зрадник, який наводив російські ракети на оборонний завод Запоріжжя.
До довічного ув’язнення засудили коригувальника ракетних ударів по Запоріжжю
Джерело фото: СБУ
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Агент федеральної служби безпеки російської федерації, який коригував ракетні удари рф по військовим та критичним інфраструктурним об'єктам в Запоріжжі, отримав довічний термін ув'язнення, – повідомили в СБУ.

За даними слідства, зловмисник був працівником місцевого оборонного підприємства, який вказував російські ракети на виробничі цехи заводу і коригував серію повітряних атак агресора на об'єкти енергетичного комплексу області. Після атак зловмисник виходив на місцевість для фіксації наслідків «прильотів» та передачі окупантам відповідного «звіту».

Розслідування показало, що зловмисник був завербований російською спецслужбою після початку повномасштабного вторгнення рф. Він передав розвіддані загарбникам у формі електронних координат та фото українських об'єктів з прив'язкою до місцевості.

Під час обшуків за місцем проживання зрадника вилучено мобільний телефон і комп'ютерну техніку, яку він використовував у розвідувально-підривній діяльності на користь рф.

На підставі зібраних Службою безпеки доказів суд визнав зловмисника винним за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмиснику було призначено довічне ув'язнення.

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