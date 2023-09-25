К пожизненному заключению приговорили корректировщика ракетных ударов по Запорожью

По материалам СБУ пожизненное заключение получил предатель, который наводил российские ракеты на оборонный завод Запорожья.

Источник фото: СБУ

Агент федеральной службы безопасности российской федерации, который корректировал ракетные удары рф по военным и критическим инфраструктурным объектам в Запорожье, получил пожизненный срок заключения, –сообщили в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник был работником местного оборонного предприятия, который указывал российские ракеты на производственные цеха завода и корректировал серию воздушных атак агрессора на объекты энергетического комплекса области. После атак злоумышленник выходил на местность для фиксации последствий «прилетов» и передачи оккупантам соответствующего «отчета».

Расследование показало, что злоумышленник был завербован российской спецслужбой после начала полномасштабного вторжения рф. Он передал разведданные захватчикам в форме электронных координат и фото украинских объектов с привязкой к местности.

Во время обысков по месту жительства предателя изъяты мобильный телефон и компьютерная техника, которую он использовал в разведывательно-подрывной деятельности в пользу рф.

На основании собранных Службой безопасности доказательств суд признал злоумышленника виновным по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Злоумышленнику было назначено пожизненное заключение.

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