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Усиление ГРД и полиграф для кандидатов на должность, – чего ждать судьям и кандидатам в судьи от законодателей, ДОКУМЕНТ

16:40, 25 сентября 2023
Стали известны изменения в закон о судоустройстве по усовершенствованию процедур судейской карьеры, наработанные на базе Комитета по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым.
Усиление ГРД и полиграф для кандидатов на должность, – чего ждать судьям и кандидатам в судьи от законодателей, ДОКУМЕНТ
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Высший совет правосудия наделят правом опрашивать кандидата на должность судьи с использованием полиграфа, а кандидаты в судьи будут сдавать тестирование по логике и истории украинской государственности.

Лицо, впервые назначаемое на должность судьи, будет проходить подготовку, и только после получения свидетельства от ВККС сможет осуществлять правосудие.

Вместо 11 теперь потребуется 12 голосов членов ВККС для преодоления негативного заключения Общественного совета добропорядочности (ГРД), которое будет невозможно обжаловать в суд.

Об этом говорится в проекте изменений в Закон «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины по усовершенствованию процедур судейской карьеры», наработанного рабочей группой на базе Комитета Верховной Рады по правовой политике, возглавляемого Денисом Масловым. Текст законопроекта оказался в распоряжении «Судебно-юридической газеты» (приводим сравнительную таблицу в конце материала).

В то же время проект закона не учел пункт 2.2. Вывода Совета Европы по Регламенту Общественного совета добропорядочности от 10 апреля 2017 года, где указывается, что «соблюдение принципа независимости судебной власти требует соблюдения общего правила о том, что практикующие юристы (адвокаты) и прокуроры не могут участвовать в процессе оценки судей. Ввиду того, что срок полномочий членов Общественного совета добропорядочности составляет два года, их отвод от участия в рассмотрении информации относительно отдельного лица в результате конфликта интересов не является приемлемым вариантом, поскольку в течение двух лет практикующие юристы или прокуроры могут предстать перед любым из оцениваемых ими. судей (кандидатов в должность судьи). Кроме того, полномочия членов Общественного совета добропорядочности по оценке судей вообще могут оказать негативное влияние даже на тех судей, которые не проходят через процесс оценивания, когда члены Общественного совета добропорядочности предстанут перед ними в суде». Но адвокатов среди перечня лиц, которые могут быть членами Общественного совета добропорядочности в проекте закона не исключили.

Вместе с тем общеизвестно, что по результатам конкурсного отбора с участием международных экспертов, которые имели преимущественное право голоса при принятии соответствующих решений, в государстве избран новый состав ВККС и ВСП из числа, как презюмируется в связи с участием иностранцев – добродетельных и профессиональных. лиц.

В этой связи возникает абсолютно логичный вопрос – зачем вообще поддерживать концепт наличия ГРД, если в Украине есть добродетельные ВККС, ВСП, а также не менее добродетельные НАПК и НАБУ? Почему Комитет не исключил ГРД в качестве лишнего звена в процессах отбора для его оптимизации.

По результатам ознакомления с проектами закона усматривается, что отдельные его положения содержат признаки неконституционности и противоречат Конституции, а в целом его содержание могло лоббироваться получателями международной технической помощи. Напомним, что в ближайшее время парламент хочет рассмотреть проект закона о лоббировании. «Судебно-юридическая газета» направила запрос о составе рабочей группы по наработке и публикует текст законопроекта «О судоустройстве и статусе судей» и некоторых законодательных актов Украины об усовершенствовании процедур судейской карьеры».

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