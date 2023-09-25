На Харьковщине на боеприпасе подорвался комбайн во время работ в поле

В результате взрыва в комбайне возник пожар.

В Харьковской области во время работы в поле на боеприпасе подорвался комбайн. Как рассказали в ГСЧС Украины, событие произошло сегодня, 25 сентября, в Изюмском районе.

«Комбайн наехал на неизвестное взрывное устройство, предположительно, противотанковую мину. К счастью, обошлось без пострадавших», - говорится в сообщении.

В результате взрыва в комбайне возник пожар. Его ликвидировали аграрии до прибытия пожарных подразделений.

Также мы сообщали, что на Днепропетровщине взорвался боеприпас, который принесли домой дети: 12-летний мальчик в больнице.

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