На Харківщині на боєприпасі підірвався комбайн під час робіт у полі

Внаслідок вибуху у комбайні виникла пожежа.

У Харківській області під час роботи у полі на боєприпасі підірвався комбайн. Як розповіли у ДСНС України, подія сталася сьогодні, 25 вересня, в Ізюмському районі.

«Комбайн наїхав на невідомий вибуховий пристрій, ймовірно, протитанкову міну. На щастя, обійшлось без постраждалих», - сказано у повідомленні.

Внаслідок вибуху у комбайні виникла пожежа. Її ліквідували аграрії до прибуття пожежних підрозділів.

Також ми повідомляли, що на Дніпропетровщині вибухнув боєприпас, який принесли додому діти: 12-річний хлопчик в лікарні.

Підписуйтесь на наш telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.