В Раді ООН визнали, що росія до смерті катувала українців

росія застосувала методи тортур на окупованих територіях України – звіт ООН.

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Голова Комісії з розслідування ситуації в Україні Ерік Мозе підтвердив перед Радою ООН з прав людини в Женеві, що росія застосовувала на окупованих частинах України методи тортур, які призвели до смерті людей. За його словами, комісія зібрала додаткові докази, свідчення яких підтверджують масштабність та систематичність застосування тортур російськими збройними силами в цих районах, – повідомляє Sky News.

Комісія відвідала різні частини України, включаючи регіони, які раніше були під контролем російських військ, такі як Херсон і Запоріжжя, і встановила, що тортури застосовувалися, переважно в центрах ув’язнення, якими керує російська влада.

Раніше комісія заявляла, що порушення, вчинені російськими військами в Україні, включаючи застосування тортур, можуть становити злочини проти людяності. Проте росія заперечує звірства або націлювання на цивільне населення в Україні, але представники Росії не взяли участі в засіданні Ради ООН з прав людини для відповіді на ці звинувачення.

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