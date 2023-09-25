В Совете ООН признали, что россия до смерти пытала украинцев

россия применила методы пыток на оккупированных территориях Украины – отчет ООН.

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Председатель Комиссии по расследованию ситуации в Украине Эрик Мозе подтвердил перед Советом ООН по правам человека в Женеве, что россия применяла на оккупированных частях Украины методы пыток, которые привели к смерти людей. По его словам, комиссия собрала дополнительные доказательства, свидетельства которых подтверждают масштабность и систематичность применения пыток российскими вооруженными силами в этих районах, – сообщает Sky News.

Комиссия посетила различные части Украины, включая регионы, которые ранее были под контролем российских войск, такие как Херсон и Запорожье, и установила, что пытки применялись, преимущественно в центрах заключения, которыми руководит российская власть.

Ранее комиссия заявляла, что нарушения, совершенные российскими войсками в Украине, включая применение пыток, могут представлять преступления против человечности. Однако россия отрицает зверства или нацеливание на гражданское население в Украине, но представители России не приняли участия в заседании Совета ООН по правам человека для ответа на эти обвинения.

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