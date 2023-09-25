В «Укрэнерго» раскрыли, выдержит ли энергосистема массированные обстрелы зимой

Глава «Укрэнерго» заявил, что могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится.

Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий заявил, что в течение этой зимы могут возникнуть проблемы, связанные с массированными обстрелами, но энергосистема не развалится и будет работать. Об этом он сказал во время телемарафона.

По его словам, на данный момент завершается подготовительный этап к отопительному сезону.

«Если говорить о сети «Укрэнерго», то мы уже сегодня готовы транспортировать зимние объемы электроэнергии. В настоящее время ограничений ни по сети, ни по производству электроэнергии нет», - сказал он.

Также Кудрицкий отметил, что сейчас идет интенсивная кампания ремонта генерации.

Кроме того, у украинских граждан за плечами опыт прошлой зимы, и вряд ли враг может чем-то удивить, добавил он.

«Поэтому думаю, что зиму точно пройдем. Могут быть сложности, связанные с обстрелами, но энергосистема не развалится, энергосистема будет работать. Справимся», - сказал Кудрицкий.

Ранее киевлянам сообщили, будет ли в квартирах вода в случае перебоев с электричеством.

Добавим, исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, если из-за обстрелов рф будут повреждения энергообъектов, то в Украине могут быть веерные отключения электроэнергии.

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