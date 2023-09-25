В «Укренерго» розкрили, чи витримає енергосистема масовані обстріли взимку

Голова «Укренерго» заявив, що можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться.

Голова «Укренерго» Володимир Кудрицький заявив, що протягом цієї зими можуть виникнути проблеми, пов'язані з масованим обстрілом, але енергосистема не розвалиться і працюватиме. Про це він сказав під час телемарафону.

За його словами, зараз завершується підготовчий етап до опалювального сезону.

«Якщо говорити про мережу «Укренерго», то ми вже сьогодні готові транспортувати зимові обсяги електроенергії. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає», - сказав він.

Також Кудрицький зазначив, що зараз триває інтенсивна кампанія ремонту генерації.

Крім того, українські громадяни мають за плечима досвід минулої зими, і навряд чи ворог може чимось здивувати, додав він.

«Тому думаю, що зиму точно пройдемо. Можуть бути складності, пов’язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати. Справимось», - сказав Кудрицький.

Раніше киянам повідомили, чи буде у квартирах вода в разі перебоїв з електрикою.

Крім того, виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, якщо через обстріли рф будуть пошкодження енергооб'єктів, то в Україні можуть бути віялові відключення електроенергії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.