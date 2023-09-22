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  1. В Украине

Будут ли графики отключений электричества этой зимой: ответ ДТЭК

11:40, 22 сентября 2023
В ДТЭК заявили, что графики отключений света могут ввести, если будут обстрелы энергообъектов и будут их повреждения.
Будут ли графики отключений электричества этой зимой: ответ ДТЭК
Фото: freepik.com
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Исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук сообщил, если из-за обстрелов рф будут повреждения энергообъектов, то в Украине могут быть веерные отключения электроэнергии. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

 «Если отвести за кавычки фактор обстрелов, то нам отключения не нужны. Даже зимой, когда будут пиковые нагрузки, у нас будет возможность привлекать импорт, если не будет хватать украинской генерации», - сказал Сахарук.

По его словам, если не будет обстрелов, «можно говорить о том, что мы с уверенностью можем пройти зиму». Однако если атаки рф на энергосистему будут происходить, то могут быть разные сценарии развития событий.

Если наложить на это обстрелы, но здесь никто не знает, какими они будут, куда попадут, какие будут повреждения. Здесь мы говорим о сценариях. Сценарий когда попали, но достаточно сильно, и тогда есть необходимость включать веерные отключения для того, чтобы балансировать спрос. Это возможно. Это один из сценариев, которые мы прорабатываем», - отметил исполнительный директор ДТЭК.

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