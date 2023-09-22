Лицо, не получавшее водительского удостоверения, но севшее за руль и нарушившее ПДД, суд может лишить права управлять ТС – ВС

Суд обратил внимание на повышенную общественную опасность действий лиц, управляющих транспортными средствами, не имея достаточных теоретических и практических знаний и не получив в предусмотренном законом порядке водительских прав.

Суд может назначить дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами лицу, признанному виновным в нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта (ст. 286 УК Украины) или в этом же нарушении, совершенном в состоянии опьянения (ст. 286-1 УК Украины), независимо от того, имело ли такое лицо на момент совершения уголовного правонарушения полученное в предусмотренном законом порядке удостоверения на право управления транспортными средствами. Об этом говорится в постановлении объединенной палаты Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда.

У цьому кримінальному провадженні хлопець, не маючи посвідчення водія та керуючи автомобілем, порушив Правила дорожнього руху та наїхав на пішохода, яка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких померла. Місцевий суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Крім того, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та поклав на нього обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.

Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Прокурор не погодився з таким рішенням апеляційного суду й оскаржив його до ККС ВС. На думку прокурора, зокрема, висновки суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для призначення засудженому додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є неправильними.

ОП ККС ВС скасувала ухвалу апеляційного суду і призначила новий розгляд у суді апеляційної інстанції, вказавши, що призначене засудженому покарання без додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та запобігання новим кримінальним правопорушенням, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення й особі засудженого внаслідок м’якості.

При цьому об’єднана палата звернула увагу на підвищену суспільну небезпечність дій осіб, які керують транспортними засобами, не маючи достатніх теоретичних і практичних знань та не отримавши в передбаченому законом порядку посвідчення водія, оскільки вірогідність настання ДТП в такому випадку є значно вищою, а тому попереджувальна мета додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами в такому разі набуває особливого значення.

Постанова ККС ВС від 4 вересня 2023 року у справі № 702/301/20 (провадження № 51-944кмо23).

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