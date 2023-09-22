Практика судів
Стрічка новин
Блоги
Публікації
ВККС планує оголосити новий добір на вакантні посади суддів судів першої інстанції

Кандидати на посади суддів, які не візьмуть участі у найближчому конкурсі або не оберуть відповідний суд, у майбутньому будуть виключені з резерву.

Верховний Суд висловився, коли використання чужих фото з соцмережі є правомірним

Касаційний цивільний суд розглянув справу стосовно правомірності поширення у соціальних мережах чужих фото без згоди з відповідними коментарями.

Судові рішення про штрафи у справах про адмінправопорушення автоматично потраплятимуть у Дію

Якщо людина сплачує штраф у Дії, ці дані про сплату автоматично потраплять до суду.

В Україні створять Державний реєстр національних публічних діячів з метою моніторингу їх правочинів

До Реєстру мають потрапити міністри, народні депутати, судді Верховного Суду і апеляційних судів, члени ВРП, ВККС та інші національні публічні діячі.

НАЗК не буде перевіряти підстави набуття квартир та авто до призначення чиновника на посаду

Відповідні зміни передбачені законом про відновлення декларування.

  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Особу, яка не отримувала водійського посвідчення, але сіла за кермо та порушила ПДР, суд може позбавити права керувати ТЗ – ВС

11:04, 22 вересня 2023
Суд звернув увагу на підвищену суспільну небезпечність дій осіб, які керують транспортними засобами, не маючи достатніх теоретичних і практичних знань та не отримавши в передбаченому законом порядку посвідчення водія.
Особу, яка не отримувала водійського посвідчення, але сіла за кермо та порушила ПДР, суд може позбавити права керувати ТЗ – ВС
Слідкуйте за найактуальнішими новинами в наших групах Facebook та Telegram.

Суд може призначити додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами особі, визнаній винуватою в порушенні правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту (ст. 286 КК України) або в цьому ж порушенні, вчиненому в стані сп’яніння (ст. 286-1 КК України), незалежно від того, чи мала така особа на момент вчинення кримінального правопорушення отримане в передбаченому законом порядку посвідчення на право керування транспортними засобами. Про це йдеться в постанові об’єднаної палати Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду.

У цьому кримінальному провадженні хлопець, не маючи посвідчення водія та керуючи автомобілем, порушив Правила дорожнього руху та наїхав на пішохода, яка внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримала тяжкі тілесні ушкодження, від яких померла. Місцевий суд призначив йому покарання у виді позбавлення волі на строк 4 роки без позбавлення права керувати транспортними засобами. Крім того, суд звільнив засудженого від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю 2 роки та поклав на нього обов’язки, передбачені ст. 76 КК України.

Апеляційний суд залишив цей вирок без змін.

Прокурор не погодився з таким рішенням апеляційного суду й оскаржив його до ККС ВС. На думку прокурора, зокрема, висновки суду апеляційної інстанції про відсутність підстав для призначення засудженому додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами є неправильними.

ОП ККС ВС скасувала ухвалу апеляційного суду і призначила новий розгляд у суді апеляційної інстанції, вказавши, що призначене засудженому покарання без додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами не відповідає загальним засадам призначення покарання, принципам законності, справедливості, обґрунтованості та індивідуалізації покарання. Крім того, таке покарання не є достатнім і необхідним для виправлення засудженого та запобігання новим кримінальним правопорушенням, не відповідає ступеню тяжкості вчиненого кримінального правопорушення й особі засудженого внаслідок м’якості.

При цьому об’єднана палата звернула увагу на підвищену суспільну небезпечність дій осіб, які керують транспортними засобами, не маючи достатніх теоретичних і практичних знань та не отримавши в передбаченому законом порядку посвідчення водія, оскільки вірогідність настання ДТП в такому випадку є значно вищою, а тому попереджувальна мета додаткового покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами в такому разі набуває особливого значення.

Постанова ККС ВС від 4 вересня 2023 року у справі № 702/301/20 (провадження № 51-944кмо23).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Developed by Argentum IT Lab
Пленум Верховного Суду визначається, чи повинні судді проходити поліграф, онлайн
Судебно-юридическая газета
Головне за день
Фото / Video
Фото
Відео