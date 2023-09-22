У ДТЕК заявили, що графіки відключень світла можуть запровадити, якщо будуть обстріли енергооб'єктів та їх пошкодження.

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Виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив, якщо через обстріли рф будуть пошкодження енергооб'єктів, то в Україні можуть бути віялові відключення електроенергії. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

«Якщо відвести за лапки фактор обстрілів, то нам відключення не потрібні. Навіть взимку, коли будуть пікові навантаження, у нас буде можливість залучати імпорт, якщо не вистачатиме української генерації», - сказав Сахарук.

За його словами, якщо не буде обстрілів, «можна говорити про те, що ми впевнено можемо пройти зиму». Однак якщо атаки рф на енергосистему відбуватимуться, то можуть бути різні сценарії розвитку подій.

«Якщо накласти на це обстріли, але тут ніхто не знає, якими вони будуть, куди влучать, які будуть пошкодження. Тут ми говоримо про сценарії. Сценарій коли влучили - відремонтували швидко - повернули світло. Сценарій коли влучили, але досить сильно і тоді є необхідність включати віялові відключення для того, щоб балансувати попит. Це можливо. Це один зі сценаріїв, які ми пропрацьовуємо», - зазначив виконавчий директор ДТЕК.

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