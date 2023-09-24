На Дніпропетровщині вибухнув боєприпас, який принесли додому діти: 12-річний хлопчик в лікарні

Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти.

Джерело фото: armyinform

У Першотравневській громаді на Дніпропетровщині діти принесли на подвір'я будинку боєприпас, який здетонував. Унаслідок вибуху постраждав 12-річний хлопчик.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

«На одному з подвір'їв пролунав вибух. Попередньо, здетонував ворожий боєприпас, який днями знайшли і принесли додому діти. Постраждав 12-річний хлопчик. Він у лікарні у стані середньої тяжкості», - зазначив Лисак.

Також за його словами, внаслідок вибуху пошкоджено два приватні будинки і автомобіль.

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