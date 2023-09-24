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  1. В Україні

З 1 жовтня в Україні повернуться обов’язкові правила для водіїв

22:29, 24 вересня 2023
Кермування трасою без ближнього світла фар вдень дозволено до 1 жовтня.
З 1 жовтня в Україні повернуться обов’язкові правила для водіїв
Джерело фото: slovoidilo.ua
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З 1 жовтня 2023 року в Україні для водіїв набуває чинності обов’язкове правило Правил дорожнього руху (ПДР) щодо використання денних ходових вогнів на транспортних засобах поза населеними пунктами. Ця норма визначена в пункті 9.8 ПДР.

Відповідно до нових вимог, всі транспортні засоби, включаючи двоколісний транспорт, повинні мати вмонтовані денні ходові вогні. Якщо транспортний засіб не обладнаний такими фарами, водії повинні увімкнути ближнє світло фар, коли рухаються за межами населених пунктів.

Якщо водій не дотримується цих вимог, його чекає штраф. Порушення правил використання денних ходових вогнів може призвести до відповідних санкцій, які буде нараховано згідно з чинним законодавством.

З 1 травня 2023 року у вибрані ділянки доріг кермування без денних ходових вогнів поза населеними пунктами не буде порушенням ПДР, тому й штрафів за їхню відсутність не буде застосовуватися.

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