С 1 октября в Украине вернутся обязательные правила для водителей

Управление трассой без ближнего света фар днем разрешено до 1 октября.

Источник фото: slovoidilo.ua

С 1 октября 2023 года в Украине для водителей вступает в силу обязательное правило Правил дорожного движения (ПДД) по использованию дневных ходовых огней на транспортных средствах вне населенных пунктов. Эта норма определена в пункте 9.8 ПДД.

В соответствии с новыми требованиями, все транспортные средства, включая двухколесный транспорт, должны иметь встроенные дневные ходовые огни. Если транспортное средство не оборудовано такими фарами, водители должны включить ближний свет фар, когда движутся за пределами населенных пунктов.

Если водитель не соблюдает эти требования, его ждет штраф. Нарушение правил использования дневных ходовых огней может привести к соответствующим санкциям, которые будут начислены согласно действующему законодательству.

С 1 мая 2023 года на выбранных участках дорог вождение без дневных ходовых огней вне населенных пунктов не будет нарушением ПДД, поэтому и штрафов за их отсутствие не будет применяться.

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