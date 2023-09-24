На Днепропетровщине взорвался боеприпас, который принесли домой дети: 12-летний мальчик в больнице

В Первомайской общине на Днепропетровщине дети принесли во двор дома боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва пострадал 12-летний мальчик.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.
«На одном из дворов раздался взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети. Пострадал 12-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести», - отметил Лысак.
Также по его словам, в результате взрыва повреждены два частных дома и автомобиль.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.