На Днепропетровщине взорвался боеприпас, который принесли домой дети: 12-летний мальчик в больнице

Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети.

Источник фото: armyinform

В Первомайской общине на Днепропетровщине дети принесли во двор дома боеприпас, который сдетонировал. В результате взрыва пострадал 12-летний мальчик.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

«На одном из дворов раздался взрыв. Предварительно, сдетонировал вражеский боеприпас, который на днях нашли и принесли домой дети. Пострадал 12-летний мальчик. Он в больнице в состоянии средней тяжести», - отметил Лысак.

Также по его словам, в результате взрыва повреждены два частных дома и автомобиль.

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