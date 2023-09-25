SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти в США

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на польоти на території США.

Джерело фото: SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на провадження авіаперевезень на території Сполучених Штатів Америки, – повідомила пресслужба компанії.

За словами генерального директора SkyUp Airlines Дмитра Сєроухова, це важливий крок для авіакомпанії в міжнародному розвитку їх бренду. Він висловив вдячність компетентним державним структурам США за довіру та надану можливість працювати в країні.

Сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129 дозволяє SkyUp Airlines виконувати польоти до Сполучених Штатів Америки. В ці мети можуть використовуватися чотири літаки Boeing 737-800, які мають наступні реєстраційні номери: UR-SQB, UR-SQC, UR-SQF та UR-SQP.

Отримання цього сертифіката вимагало пройти сертифікацію за декількома ключовими критеріями, включаючи дозвіл на провадження господарської діяльності як авіаперевізника на території США (DOT approval), відповідність вимогам безпеки (TSA), і специфікацію оперування Part129 (FAA). Зараз SkyUp Airlines готова до здійснення польотів до та з Сполучених Штатів Америки.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.