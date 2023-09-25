У Києві водій кросовера стукнув дві автівки та в'їхав у огорожу, фото

Водій авто Volkswagen Tiguan здійснив зіткнення з BMW X5 та Ford Focus, після чого не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу.

У Києві водій авто Volkswagen Tiguan здійснив зіткнення з BMW X5 та Ford Focus, після чого не впорався з керуванням та в'їхав у металеву огорожу. Про це розповіли у Патрульній поліції.

Подія сталася у неділю, 24 вересня, у Деснянському районі. Під час спілкування з кермувальником Volkswagen інспектори помітили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Чоловік пройшов огляд за допомогою приладу Драгер, результат у 14 разів більше норми — 2,82 проміле.

На щастя, в ДТП ніхто не постраждав.

Поліцейські склали на водія протоколи за ст. 124 (Порушення ПДР, що призвело до ДТП) й ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп'яніння або відмова від проходження огляду) та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування транспортним засобом особою, яка не має відповідних документів) КУпАП.

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