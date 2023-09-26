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  1. В Україні

Вихід на пенсію за віком: які документи потрібно підготувати

07:00, 26 вересня 2023
Вийти на пенсію за віком українці можуть за досягнення 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.
Вихід на пенсію за віком: які документи потрібно підготувати
Джерело фото: starkon.city
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У 2023 році в Україні пенсійний вік залежатиме від страхового стажу громадян. Зараз відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, встановлено такі вимоги для призначення пенсії за віком:

  • Пенсія за віком для осіб зі стажем від 30 років і більше може бути призначена після досягнення 60-річного віку. Тобто, якщо у вас є стаж роботи на півроку 30 років або більше, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 60-річного віку.
  • Пенсія за віком для осіб зі стажем від 20 до 30 років надає право виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку. Якщо ваш стаж роботи становить від 20 до 30 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку.
  • Пенсія за віком для осіб зі стажем від 15 до 20 років призначається після досягнення 65-річного віку. Тобто, якщо ваш стаж роботи складає від 15 до 20 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 65-річного віку.

Для оформлення пенсії за віком в Пенсійному фонді України необхідно подати пакет документів, який включає:

  • Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк надається Пенсійним фондом).
  • Паспорт громадянина України або ID-картку.
  • Довідку про місце реєстрації або проживання особи.
  • Ідентифікаційний номер.
  • Трудову книжку.
  • Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців перед 30 червня 2000 року (за бажанням).
  • Документи, що підтверджують наявність трудового стажу починаючи з 1 січня 2004 року (наприклад, диплом про очне навчання, військовий квиток та інше).
  • Документи, які підтверджують особливий статус, такі як інвалідність, статус чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).
  • Дві кольорові фотокартки розміром 4x6 см для оформлення пенсійного посвідчення.
  • Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку у банку.

Якщо заява про призначення пенсії буде подана не пізніше ніж за три місяці до досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо заява подається пізніше, пенсія призначається з дня подання заяви.

Заяву та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України. Також існує можливість подачі заяви та документів у сканованому вигляді через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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