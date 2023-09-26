Вихід на пенсію за віком: які документи потрібно підготувати

Вийти на пенсію за віком українці можуть за досягнення 60-річного віку, якщо мають стаж не менше за 30 років.

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У 2023 році в Україні пенсійний вік залежатиме від страхового стажу громадян. Зараз відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, встановлено такі вимоги для призначення пенсії за віком:

Пенсія за віком для осіб зі стажем від 30 років і більше може бути призначена після досягнення 60-річного віку. Тобто, якщо у вас є стаж роботи на півроку 30 років або більше, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 60-річного віку.

Пенсія за віком для осіб зі стажем від 20 до 30 років надає право виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку. Якщо ваш стаж роботи становить від 20 до 30 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку.

Пенсія за віком для осіб зі стажем від 15 до 20 років призначається після досягнення 65-річного віку. Тобто, якщо ваш стаж роботи складає від 15 до 20 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 65-річного віку.

Для оформлення пенсії за віком в Пенсійному фонді України необхідно подати пакет документів, який включає:

Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк надається Пенсійним фондом).

Паспорт громадянина України або ID-картку.

Довідку про місце реєстрації або проживання особи.

Ідентифікаційний номер.

Трудову книжку.

Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців перед 30 червня 2000 року (за бажанням).

Документи, що підтверджують наявність трудового стажу починаючи з 1 січня 2004 року (наприклад, диплом про очне навчання, військовий квиток та інше).

Документи, які підтверджують особливий статус, такі як інвалідність, статус чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).

Дві кольорові фотокартки розміром 4x6 см для оформлення пенсійного посвідчення.

Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку у банку.

Якщо заява про призначення пенсії буде подана не пізніше ніж за три місяці до досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо заява подається пізніше, пенсія призначається з дня подання заяви.

Заяву та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України. Також існує можливість подачі заяви та документів у сканованому вигляді через вебпортал електронних послуг ПФУ.

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