Вихід на пенсію за віком: які документи потрібно підготувати

У 2023 році в Україні пенсійний вік залежатиме від страхового стажу громадян. Зараз відповідно до закону Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, встановлено такі вимоги для призначення пенсії за віком:
- Пенсія за віком для осіб зі стажем від 30 років і більше може бути призначена після досягнення 60-річного віку. Тобто, якщо у вас є стаж роботи на півроку 30 років або більше, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 60-річного віку.
- Пенсія за віком для осіб зі стажем від 20 до 30 років надає право виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку. Якщо ваш стаж роботи становить від 20 до 30 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 63-річного віку.
- Пенсія за віком для осіб зі стажем від 15 до 20 років призначається після досягнення 65-річного віку. Тобто, якщо ваш стаж роботи складає від 15 до 20 років, ви зможете виходити на пенсію після досягнення 65-річного віку.
Для оформлення пенсії за віком в Пенсійному фонді України необхідно подати пакет документів, який включає:
- Заяву про призначення пенсії (стандартний бланк надається Пенсійним фондом).
- Паспорт громадянина України або ID-картку.
- Довідку про місце реєстрації або проживання особи.
- Ідентифікаційний номер.
- Трудову книжку.
- Довідку про заробітну плату за останні 60 місяців перед 30 червня 2000 року (за бажанням).
- Документи, що підтверджують наявність трудового стажу починаючи з 1 січня 2004 року (наприклад, диплом про очне навчання, військовий квиток та інше).
- Документи, які підтверджують особливий статус, такі як інвалідність, статус чорнобильця, військовослужбовця тощо (за наявності).
- Дві кольорові фотокартки розміром 4x6 см для оформлення пенсійного посвідчення.
- Реквізити відкритого пенсійного (соціального) рахунку у банку.
Якщо заява про призначення пенсії буде подана не пізніше ніж за три місяці до досягнення пенсійного віку, пенсія буде призначена з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку. Якщо заява подається пізніше, пенсія призначається з дня подання заяви.
Заяву та необхідні документи можна подати до будь-якого сервісного центру обраного головного управління Пенсійного фонду України. Також існує можливість подачі заяви та документів у сканованому вигляді через вебпортал електронних послуг ПФУ.
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