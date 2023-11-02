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Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

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Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони

12:03, 2 листопада 2023
Павла Малихіна підтримала більшість членів Вищої ради правосуддя.
Вища рада правосуддя призначила нового голову Служби судової охорони
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Вища рада правосуддя 2 листопада 2023 року з другої спроби все ж призначила нового голову Служби судової охорони.

Новим головою Служби судової охорони призначено керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна.

Голосуванню за кандидата, як і 12 жовтня, передувала суперечка між членами ВРП щодо відповідності претендента посаді голови Служби судової охорони. Так, пролунала думка, що Павло Малихін не має юридичної освіти, а відтак не може бути призначений на вказану посаду.

Фактично проти розгляду питання призначення Павла Малихіна по суті 2 листопада виступили члени ВРП Віталій Саліхов та Сергій Бурлаков.  

Однак, у підсумку «за» призначення Павла Малихіна на посаду голови ССО проголосували 13 членів ВРП, а проти – 2

Таким чином, Павло Малихін став другим в історії Служби судової охорони її «постійним» керівником. Першим очільником ССО був полковник Валерій Бондар, який очолював Судову охорону з 2019 по 2022 роки. Після цього Судову охорону очолювали тільки в. о. голови ССО.

Нагадаємо, що 12 жовтня Вища рада правосуддя з першої спроби не змогла призначити Павла Малихіна на посаду голови Служби судової охорони, оскільки проти нього організували справжнє «повстання» його колеги, які надіслали у ВРП низку заяв та звернень.

Зазначимо, що 25 вересня Конкурсна комісія з обрання голови Служби судової охорони визначила переможцем конкурсу керівника управління Служби судової охорони з питань логістики та зв’язку Павла Малихіна. Він отримав 10,6 бали. Другий кандидат у рейтингу – діючий в. о. голови Служби судової охорони Павло Трясун. Він набрав 10 балів.

Як проходила співбесіда Конкурсної комісії з Павлом Малихіним детально можна прочитати у матеріалі «Судово-юридичної газети».

Щодо біографії Павла Малихіна, то можна зазначити, що як і чимала кількість керівників Служби судової охорони, які зайняли свої посади у 2019-2020 роках, Павло Малихін є вихідцем з Внутрішніх військ та Національної гвардії.

Він є кадровим військовим. Чималу частину професійної кар’єри служив у складі 22 бригади, що охороняє дипломатичні представництва і консульські установи іноземних держав, та розташована на столичному Печерську. Дослужився до посади заступника командира частини по озброєнню і техніці.

У 2014 році кілька місяців служив в зоні АТО в районні міст Ізюм та Слов’янськ. 

З 2015 року по 2019 рік очолював військово-цивільну адміністрацію міста Авдіївка Донецької області.

У 2019 році Павло Малихін намагався стати депутатом Верховної Ради по мажоритарному округу № 121 (міста Борислав, Дрогобич та Трускавець Львівської області) як самовисуванець, але невдало.

Автор: В’ячеслав Хрипун

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