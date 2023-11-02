Очільнику міста на Полтавщині повідомили про підозру в розтраті бюджету

Посадовцю інкримінують зловживання службовим становищем.

Фото: facebook.com/DSI.police.ukraine

Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України повідомив, що міський голова з Полтавщини підозрюється у розтраті бюджетних коштів на понад 650 000 грн збитків при виготовленні проєктної документації. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

За даними слідства, у 2021 році міська рада та комерційна структура уклали договір щодо розробки проєктно-кошторисної документації по реконструкції навчального закладу. На підставі підписаного акту прийому-передачі виконаних послуг підрядник отримав на свої рахунки кошти з бюджету.

Однак, як встановили правоохоронці, вартість робіт на виготовлення проєктно-кошторисної документації була значно завищена.

«Даний факт підтверджено відповідним експертним висновком, а сума завданих збитків становить понад 650 тис. грн.

На підставі зібраних доказів керівник Полтавської обласної прокуратури повідомив міському голові про підозру. Посадовцю інкримінують вчинення кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки та скоєне організованою групою) Кримінального кодексу України», - сказано у повідомленні.

Проводяться подальші процесуальні заходи зі збору доказової бази для притягнення всі причетних до злочину осіб.

За скоєне чинним законодавством передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п’ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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